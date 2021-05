Regno Unito, bambino di 9 anni preso in pieno da un fulmine: muore durante un allenamento di calcio

12 maggio 2021 a

Un fulmine ha preso in pieno un bambino di 9 anni uccidendolo. È successo a Blackpool, un borgo della contea del Lancashire nel Regno Unito. Il piccolo, che si chiamava Jordan Banks, stava giocando a calcio in un campetto quando è successa la tragedia. La notizia ha sconvolto l’intera comunità, soprattutto i bambini che giocavano con lui per il Clifton Rangers Junior Football Club.

Il bambino era un grande appassionato di calcio. All’inizio di quest’anno era stato addirittura elogiato dalla star del Liverpool James Milner per il suo "incredibile" lavoro di beneficenza. Il piccolo Banks, infatti, aveva raccolto 2.500 sterline correndo per 30 miglia in favore di un ente di beneficenza locale per la salute mentale. Lo aveva fatto in onore di suo zio Reece, che si è tolto la vita nel 2018.

Il bambino è stato colpito mentre si allenava. Al momento dell’arrivo del fulmine era in corso un brutto temporale. I servizi di emergenza sono stati chiamati immediatamente, ma nonostante il loro tempestivo arrivo sul posto, per Jordan non c’è stato nulla da fare: il bambino è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. "Sfortunatamente, al momento non sappiamo molto - avrebbe dichiarato il segretario del club Daniel Pack - Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia coinvolta".

