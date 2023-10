Meteo, tempesta si abbatte su Milano: evacuazioni, il Seveso esonda

31 ottobre 2023 a

Un nubifragio fortissimo si è abbattuto su tutta Milano a partire dalle 4.30 di questa mattina. Tuoni, fulmini si sono susseguiti senza sosta per tutta la notte fino alle prime luci dell'alba. Il Comune su ’X’ riferisce che è in corso l’esondazione del Seveso. Pattuglie della Polizia Locale hanno chiuso le strade allagate. Presenti anche le squadre di Protezione civile. Allagati anche i sottopassi Rubicone e Negrotto. Di fatto le previsioni meteo avevano annunciato l'incombere di una tempesta nel giro di poche ore. Alle 6, come comunicato dall’assessore alla sicurezza di palazzo Marino, Marco Granelli, il Seveso è esondato.

L’acqua ha invaso le strade in zona Niguarda. "L’esondazione durerà per qualche ora", avverte Granelli. Il livello del Lambro è alto ma non è in esondazione. Alcune comunità sono state evacuate. E nelle prossime ore la situazione potrebbe peggiorare. Intanto a causa del maltempo situazione complicata anche Friuli Venezia Giulia dove la protezione civile segnala alberi caduti sulla Strada regionale 355 a Forni Avoltri e la caduta albero su una linea telefonica nel comune di Trasaghis e poi altri alberi caduti nel comune di Tolmezzo. Cadute impalcature a Mortegliano. Un fronte freddo è passato sulla regione spostandosi in Slovenia attorno all’1:30 di stanotte. Il passaggio del fronte ha determinato piogge molto intense su Alpi e Prealpi Carniche, temporali sparsi e un intenso flusso di correnti di Scirocco. A Venezia sono state alzate in serata le paratie del Mose, che hanno bloccato un picco di marea che poco dopoo le 23 ha toccato una massima di un metro e 54 centimetri. In mattinata il mare aveva raggiunto 120 centimetri. Fino a domani permangono condizioni favorevoli al fenomeno dell’acqua alta. La fase più perturbazione più intensa è prevista nelle prime ore di martedì 31, con precipitazioni diffuse specie sulle zone centro settentrionali.