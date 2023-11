Precision Strike Missile, gli Usa mostrano i muscoli in Messico: svolta nell'industria bellica

22 novembre 2023 a

Gli Stati Uniti sono alle prese con i test di una nuova arma, il Precision Strike Missile, che a lungo termine andrà a sostituire gli Atacms. L'obiettivo di questa nuova era è fornire alle unità di artiglieria da campo un sistema missilistico a lungo raggio con delle straordinarie capacità d'attacco. La dimostrazione più recente è avvenuta al White Sands Missile Range nel New Mexico. E in quell'occasione il missile non solo ha superato con successo il suo volo di prova, ma ha anche messo in mostra tutta la sua promettente efficacia.

Altro fine è la sostituzione degli Atacms, che sono stati utilizzati l'ultima volta nella guerra in Ucraina. Stando ai risultati preliminari, il nuovo missile a lungo raggio sembra avere tutte le caratteristiche utili a garantire una traiettoria di volo precisa, alto livello di letalità, angolo di ingaggio quasi verticale e altezza di scoppio appropriata. Un rapporto dettagliato sul test arriverà a dicembre. Inoltre, il missile balistico, sviluppato dalla Lockheed Martin, è stato progettato per operare in tutte le condizioni atmosferiche.

Il Precision Strike Missile può essere lanciato sia dall'artiglieria ad alta mobilità che dal sistema di razzi a lancio multiplo. E con una gittata impressionante di circa 400 chilometri, la nuova arma supera la distanza massima raggiungibile da qualsiasi variante Atacms, che si ferma a circa 300 chilometri.