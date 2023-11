Crepol, assalto con mannaie e coltelli alla festa di paese: mattanza in Francia

21 novembre 2023 a

a

a

Un morto e venti feriti. È questo il tragico bilancio della mattanza che si apprestava a compiere un gruppo di ragazzi a Crépol, vicino a Grenoble in Francia. Munita di mannaie e coltelli, la banda ha preso d'assalto la festa di Paese aggredendo i presenti. In un primo momento il procuratore di Valence, Laurent de Caigny, ha parlato di una "rissa generale". Poi però tutte le testimonianze concordano nel raccontare una versione precisa della vicenda: una decina di ragazzi venuti forse dal malfamato quartiere della Monnaie del centro più vicino, Romans-sur-Isère, è arrivata senza invito e armata.

A quel punto quattro uomini del villaggio li hanno respinti all'ingresso. Così hanno aspettato che la festa finisse e che i partecipanti cominciassero a uscire, prima di mettere in atto il massacro. Ad avere la peggio Thomas, 16enne liceale, colpito al torace e alla gola e morto sull’ambulanza verso l’ospedale. Oltre a lui, a uno dei quattro uomini all’ingresso sono state tagliate le dita tagliate. Mentre ci sono due feriti che lottano la vita e la morte, uno di 23 e l’altro di 28 anni.

Fumogeni e fiamme in Parlamento, l'Albania piomba nel caos | Video

"Siamo qui per accoltellare dei bianchi", avrebbe gridato uno degli assalitori, vestiti in tuta e sneakers. Al momento gli investigatori stanno analizzando le immagini della serata per cercare di risalire ai colpevoli e, secondo il procuratore Caigny, "l'evoluzione delle indagini potrebbe essere molto rapida". Stando ad alcune testimonianze, infatti, il gruppo di 10 ragazzi sarebbe arrivato a bordo di due van noleggiati per l'occasione. Insomma, un'operazione organizzata nel minimo dettaglio.