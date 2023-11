Israele-Hamas, accordo su cessate il fuoco e ostaggi: "La decisione giusta"

21 novembre 2023 a

a

a

Accordo su ostaggi e cessate il fuoco temporaneo. Un primo risultato diplomatico nel conflitto tra Israele e Hamas. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che l'accordo con Hamas - che sta per essere approvato dal governo - è "una decisione difficile ma giusta".

Il premier ha aggiunto che la guerra continuerà dopo il cessate il fuoco. Gli ostaggi saranno rilasciati a tappe. Netanyahu ha inoltre detto che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha migliorato l'accordo portando al rilascio di un numero maggiore di ostaggi.

L’accordo tra Israele e Hamas secondo quanto trapela prevederebbe il rilascio di 30 bambini, 8 madri e altre 12 donne prese in ostaggio dai terroristi durante l’attacco del 7 ottobre. Lo riporta Haaretz, che aggiunge anche che il cessate il fuoco durerà per 4 giorni.

Le indiscrezioni sull'accordo erano già trapelate con insistenza in giornata. Nel pomeriggio, parlando delle trattative per il rilascio di alcuni ostaggi israeliani da parte di Hamas, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva dichiarato: "Siamo molto vicini, molto vicini... possiamo riportare a casa alcuni di questi ostaggi molto presto, ma non vogliamo entrare nei dettagli". Biden aveva aggiunto che "quando avremo di più da dire lo faremo, ma al momento le cose sembrano andare bene".