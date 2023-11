Rainbow Bridge, esplode un furgone sul ponte tra Usa e Canada

22 novembre 2023 a

Un veicolo è esploso sul Rainbow Bridge, il ponte che collega gli Stati Uniti al Canada vicino alle Cascate del Niagara. Il bilancio al momento è di due morti. Lo ha reso noto l'Fbi in una nota parlando di situazione "in evoluzione" Il fatto si è verificato un giorno prima della festa del Ringraziamento, in uno dei giorni più trafficati dell'anno. Fox News, citando proprie fonti, parla di tentato attacco terroristico. All'interno del veicolo c'erano degli esplosivi.

"Poiché la situazione è fluida, questo è tutto ciò che possiamo dire in questo momento", ha affermato l'Fbi in una nota. Il veicolo era diretto negli Stati Uniti. Il ponte è stato chiuso alla circolazione e lo resterà fino a nuovo avviso, hanno riferito i funzionari. Allo stesso modo, sono stati chiusi tutti i valichi di frontiera tra Stati Uniti e Canada.

Le foto e i video pubblicati sui social media mostrano la postazione di confine in fiamme. La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, è stata informata dell'incidente e sta "attentamente monitorando la situazione". Il Rainbow Bridge è uno dei quattro valichi che collegano lo Stato di New York all'Ontario.