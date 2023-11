"Un analcolico, grazie": quando arriva il conto la scoperta choc

23 novembre 2023 a

Ordina una bevanda analcolica ma le portano per sbaglio un drink alcolico: peccato che lei, sobria da quasi due anni, se ne accorga solo al momento del conto. Protagonista dello spiacevole episodio una giovane, che racconta il suo percorso di allontanamento dall'alcol su TikTok. In uno degli ultimi video pubblicati sul suo account, però, ecco la spiacevole sorpresa. La ragazza si riprende con un'espressione sconvolta sul suo viso e a corredo del video scrive: "Quando ho visto il conto e ho notato che la cameriera mi aveva portato un drink alcolico anziché analcolico e lo avevo già bevuto tutto (sono sobria da quasi due anni)".

Diversi utenti hanno commentato sotto al filmato cercando di confortare la ragazza. Qualcuno, in particolare, le ha fatto notare che in alcuni casi per la cassa non c'è differenza tra prodotto contenente alcol o meno. Dunque potrebbe esserle stato servito davvero un analcolico, proprio come richiesto, anche se segnato in maniera diversa sullo scontrino.

La maggior parte dei commenti, comunque, è stata di supporto: "Non è stata colpa tua dunque non hai effettivamente spezzato i giorni di sobrietà accumulati. So che è facile ricaderci dopo episodi simili, ma puoi farcela", ha scritto qualcuno. Infine, c'è chi le ha consigliato di far notare il problema alla cameriera o a chi gestisce il locale in modo da evitare che esperienze simili possano ripetersi.