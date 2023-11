Rishi Sunak, "come usa il martello": video virale

26 novembre 2023 a

Ha fama di selfmade man politico, Rishi Sunak. Ma in Gran Bretagna sta diventando virale il video in cui il Primo ministro e leader dei Tories, prima persona di origine asiatica e di fede induista a sedere a Downing Street, usa un martello tenendolo nel senso "sbagliato", vale a dire di profilo.

Filmatino da ridere che i laburisti hanno condiviso sul loro profilo ufficiale per fare ironia politica sull'avversario: Sunak, si legge, "non è certo un figlio di un fabbricante di utensili". Per poi punzecchiarlo: "L'uomo che martella i lavoratori utilizza il martello in modo corretto". Nel video girato a fini "istituzionali", in occasione della visita del premier in una fabbrica inglese, è proprio l'operaia che assiste Sunak a correggere il politico suggerendogli di impugnare il martello "di taglio" e colpire il chiodo non con la testa ma con il fianco del battente.

Nel frattempo, il premier britannico ha avuto modo di commentare la tregua temporanea tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, parlando di "uno sviluppo molto gradito" nel quadro del Medio Oriente verso il quale il Regno Unito ha "coerentemente spinto" in modo tale da portare più aiuti a Gaza e liberare gli ostaggi israeliani. "Questo è ovviamente il primo passo" ha detto Sunak, aggiungendo: "Dobbiamo assicurarci che tutti rispettino i termini dell'accordo e vogliamo vedere tutti gli ostaggi rilasciati, tutelando anche la sicurezza dei cittadini britannici coinvolti". Sunak ha inoltre detto di essere "grato" al Qatar per aver mediato i negoziati, e ha aggiunto: "Continuiamo a lavorare con tutti i nostri partner nella regione, siano essi Usa, Israele, Egitto e altri, per assicurarci che questo accordo rimanga". Ma a sinistra tutti preferiscono parlare del martello.