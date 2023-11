Polmonite Cina, ospedali al collasso: cosa sta succedendo

27 novembre 2023 a

Situazione critica in Cina, dove l'ondata di polmonite che colpisce soprattutto i più piccoli sta mandando gli ospedali al collasso. Il livello di preoccupazione è così alto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto dei chiarimenti a Pechino. Questa ondata, a quanto pare, sarebbe dovuta all'influenza e ad altri agenti patogeni noti e non a un nuovo virus. Lo ha fatto sapere la Commissione sanitaria nazionale in un briefing tenuto domenica 26 novembre: "I recenti gruppi di infezioni respiratorie sono dovuti a una sovrapposizione di virus comuni come influenza, rinovirus, virus respiratorio sinciziale o RSV, adenovirus e batteri".

Tra i batteri citati il micoplasma pneumoniae, un comune responsabile di infezioni del tratto respiratorio. Per evitare di sovraccaricare gli ospedali, la Commissione ha invitato le autorità locali ad aprire più ambulatori per la cura della febbre e a promuovere le vaccinazioni tra i bambini e gli anziani. Questo, tra l'altro, è il primo inverno in Cina completamente privo delle restrizioni contro il Covid-19. E non è escluso che anche a questo sia dovuta questa ondata di malattie respiratorie.

"Dovrebbero essere compiuti sforzi per aumentare l'apertura di cliniche ed aree di trattamento, per estendere gli orari di servizio e per aumentare la fornitura di medicinali", ha dichiarato il portavoce della Commissione Mi Feng. Consigliato anche l'uso delle mascherine. Mentre alle autorità locali è stato chiesto di concentrarsi sulla prevenzione della diffusione di malattie in luoghi affollati come scuole e case di cura.