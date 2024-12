Terzo Natale con Meloni premier e rosicano ancora

12 dicembre 2024 a

Il centrodestra sta mettendo a punto la sua terza legge di Bilancio e si prepara al terzo giro di boa del Natale, la legislatura dopo le feste entrerà nella seconda fase, quella che poi conduce alle elezioni politiche. Il dato reale che emerge dalla cronaca è una stabilità del governo che nella storia politica d’Italia è cosa rara e in Europa è diventata un’eccezione (la nostra). Nei forum internazionali la leadership di Giorgia Meloni è consolidata e nel presente caotico in cui siamo immersi, con un cambio profondo dei protagonisti e il ritorno della sfida tra le grandi potenze, il capo del governo italiano è un punto di riferimento. Per queste ragioni Meloni è stata incoronata da Politico - fonte a cui si abbevera l’intelligentsia di Bruxelles - come «la persona più potente d’Europa».