Ucraina, "Marianna Budanova avvelenata con metalli pesanti"

Un caso che sconvolge l'Ucraina, assediata dall'esercito russo di Vladimir Putin. Marianna Budanova, moglie del capo della direzione principale dell'intelligence Ucraina, Kyrylo Budanov, è infatti stata avvelenata e si trova attualmente in ospedale. Lo riferisce l'agenzia di stampa Rbc, che cita una fonte dei servizi segreti ucraini.

Secondo quanto riferito dalla fonte, il trattamento medico è giù stato completato e Budanova resterà sotto la supervisione del personale ospedaliero. La fonte dell'intelligence ha aggiunto che Budanova è stata avvelenata con metalli pesanti che non si usano "né per scopi militari né per quelli domestici". Non è ancora stato stabilito se la moglie del capo dell'intelligence Ucraina sia stata avvelenata solo una volta, oppure se assumeva i metalli tossici in piccole porzioni da tempo. Le autorità hanno avviato un'indagine.

Considerate le modalità dell'avvelenamento, ovviamente si pensa alla mano di Putin, dei servizi russi. Così come, però, non si può escludere una pista interna: da mesi, infatti, si rincorrono indiscrezioni e retroscena circa fratture nella linea di comando ucraina, con frizioni tra generali, esercito e Volodymyr Zelensky.

Marianna Budanova è nata il 3 agosto 1993 a Stavishche, nella regione di Kiev. Di formazione psicologa, nel 2020 si era candidata senza successo al consiglio comunale di Kiev con il partito Alleanza democratica Ucraina per la riforma (Udar), guidato dal sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko. Nel 2021 è stata consigliere di Klitschko per la lotta alla corruzione nei settori della politica giovanile e dello sport. È sposata con il capo dell'intelligence Ucraina, Kyryll Budanov, che in un'intervista di rilasciata la scorsa estate ha dichiarato che la donna vive con lui nel suo ufficio e che la coppia sta insieme 24 ore su 24, sette giorni su sette per motivi di sicurezza. Budanov ha tuttavia chiarito che sua moglie non lavora per l'intelligence militare ucraina.