Southwest Airlines, apre il portellone d'emergenza e salta giù: il video choc

28 novembre 2023

Panico su un volo della Southwest Airlines: mentre il velivolo era ancora fermo al gate in attesa del decollo, un uomo di 38 anni si è alzato all'improvviso, ha aperto il portellone di emergenza e da lì si è buttato. Il gesto ha subito scatenato il panico sull'aereo. Subito dopo il folle gesto, l'uomo è stato fermato dal personale dell'aeroporto, bloccato a terra e trattenuto fino all'arrivo della polizia. La scena è stata ripresa e poi pubblicata online da uno dei passeggeri, Zed Webster, che alla CNN ha spiegato il motivo del video: aveva sentito due persone discutere dall'altra parte del corridoio e sospettava potesse scatenarsi una rissa a bordo.

Quando ha iniziato a riprendere, ecco che il passeggero ha aperto il portellone ed è saltato. "Ero atterrito", ha dichiarato. Ne video si vedono anche alcuni passeggeri che provano a lasciare l'aereo per paura, creando però solo caos e scontrandosi l'un l'altro nella confusione. Nell'inquadratura successiva, poi, si vede il 38enne fermato dal personale dell'aeroporto intervenuto. Secondo quanto rivelato dall'ufficio dello sceriffo, il soggetto sembrava "non essere consapevole di dove si trovasse". L'uomo, poi, "è stato trasportato in un ospedale locale per essere sottoposto ad accertamenti. Gli agenti credono soffra di problemi legati alla salute mentale".