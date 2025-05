Ballando, frecciata di Lucarelli a Bruganelli: "Hai chiesto il risarcimento"

Quando infatti la coppia si è presentata davanti al bancone della giuria Milly Carlucci ha subito passato la parola alla Lucarelli che, invece di commentare la prestazione dei due ballerini, ha tirato in ballo la Bruganelli. "Finalmente Carlo hai una simpatica che balla". E ancora: "Secondo me dopo la stagione con la Bruganelli hai chiesto il risarcimento".

Selvaggia Lucarelli ancora contro Sonia Bruganelli. Accade a Sognando Ballando con le stelle, dove l'ex moglie di Paolo Bonolis non era comunque presente. Eppure questo non ha frenato la giudice da lanciarle una frecciata. D'altronde sono stati tanti e accesi gli scontri tra le due nell'edizione passata. Questa volta però l'occasione è l'esibizione di Carlo Aloia e dell'aspirante maestra Veronica Lacedonia .

Aloia, dal canto suo, ha evitato di commentare le battute del giudice, limitandosi a un sorriso. E in molti hanno notato che il ballerino avrebbe potuto difendere la sua ex compagna di gioco. In ogni caso al momento la diretta interessata non ha replicato, ma non è escluso possa farlo a breve visti i caratteri di entrambe e visti i continui battibecchi che le ha viste protagoniste su Rai 1 e non solo.