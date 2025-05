Sinner, "a prescindere da come andrà": l'ultimo messaggio prima del ritorno in campo

"Back in Rome": questo il titolo del vlog che Jannik Sinner ha pubblicato su YouTube per raccontare il suo ritorno in campo dopo ben 104 giorni di stop per la vicenda Clostebol. Il 23enne azzurro giocherà contro l'argentino Navone al 2° turno degli Internazionali. "Ragazzi, finalmente i preparativi sono finiti - ha detto il numero uno al mondo nella parte finale del vlog -. Volevo solo dirvi grazie di cuore per questi ultimi giorni. Per il supporto, l'amore che mi avete dato, la gioia... è stato tutto fantastico. Quindi grazie mille per questo, per essere venuti anche ai miei allenamenti, è stata solo energia positiva. E oggi voglio portare la stessa energia anche in partita".

Sinner, comunque, ha detto di essere contento a prescindere da quello che sarà l'esito della gara: "Oggi sarà la mia prima partita dopo un po' di tempo, quindi, a prescindere da come andrà, sono felice di tornare in campo e di poter condividere questo momento con tutti voi. Sarà meraviglioso. Grazie ancora e a prestissimo!".