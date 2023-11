Kfir "ucciso a dieci mesi". Ma Israele non ci crede: è guerra psicologica di Hamas?

30 novembre 2023 a

Hamas attribuisce a un raid israeliano la morte del piccolo Kfir Bibas, il bambino di soli 10 mesi deceduto assieme alla madre Shiri Silverman e al fratellino di quattro anni. Eppure, spiega Fausto Carioti su Libero, della sua uccisione da parte di Gerusalemme non c'è alcuna prova. Il sospetto è che la notizia venga utilizzata dal gruppo terroristico per portare avanti una guerra psicologica. E non sarebbe neppure una novità. Dall’inizio di questo nuovo conflitto sono numerose le affermazioni false diffuse da Hamas, proprio per destabilizzare e dividere l’opinione pubblica israeliana.

