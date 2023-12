Russia-Germania, scontro duro. Zakharova: "Blasfemia nella nostra cattedrale"

10 dicembre 2023 a

Incidente diplomatico tra Germania e Russia. L’ambasciatore tedesco a Mosca, Alexander Graf Lambsdorff, ricorda le vittime delle guerre, ne sottolinea la "non inevitabilità", e si appella alla pace in un intervento di fronte a centinaia di persone nella Cattedrale della concezione della Beata Vergine Maria a Mosca, ieri, in occasione del tradizionale concerto di Natale. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha immediatamente risposto, deplorando che il diplomatico "si è dimenticato di ringraziare il suo governo per i trasferimenti regolari di armi al territorio del conflitto in Ucraina".

"Nella Cattedrale della concezione della Beata Vergine Maria dovrebbe pregare, non commettere atti di blasfemia", ha aggiunto. Le festività, aveva detto l’ambasciatore, "sono una occasione per ricordare le vittime delle guerre, in Medio Oriente e in Ucraina, indipendentemente dalla loro nazionalità o dalla loro fede". "Le genti e le nazioni possono anche raggiungere accordi di pace su questioni difficili se ne hanno la volontà. La guerra non è inevitabile, come sappiamo. Possiamo e dobbiamo trovare una soluzione di pace insieme, malgrado tutte le differenze di interessi e convinzioni", ha quindi sottolineato. Parole che però hanno scatenato la reazione furiosa di Mosca. E sia apre così un altro fronte di scontro tra Berlino e la Russia. Vecchi amici che diventao nemici...