Angela Merkel, "non sarò più amica del Kas": scoppia il caso

Angela Merkel, che solo due anni fa decideva di andare in pensione, taglia oggi tutti i ponti col suo partito, la Cdu. L'ex cancelliera, infatti, avrebbe espresso la sua intenzione di lasciare la Kas, ovvero la Fondazione Konrad Adenauer. Si tratta del think tank dei cristianodemocratici. A colpire, però, come riporta il Fatto Quotidiano, è che l'ex politica tedesca non solo ha scelto di lasciare l'associazione, ma ha anche rifiutato lo status di "amica del Kas". Si tratta di una fondazione così prestigiosa che nessuno si sognerebbe mai di lasciarla.

A prendere subito il posto della Merkel è stato Friedrich Merz, attuale leader dei cristianodemocratici ed eterno rivale dell’ex cancelliera. Anche se la Merkel ha detto di non avere alcuna intenzione di danneggiare il partito, la stampa tedesca parla comunque di “rottura". Intanto, la situazione politica ed economica in Germania, dopo il suo addio alla politica, non sembra essere delle migliori. Il suo successore, il cancelliere Olaf Scholz registra solo il 20% di popolarità, la percentuale più bassa nella storia del cancellierato federale. Per di più, il governo tedesco non sarebbe ancora riuscito ad approvare la Finanziaria. Ed è probabile che nel 2024 dichiarerà l’emergenza per il secondo anno di seguito, con un'economia in recessione e un’inflazione arrivata alla doppia cifra.