Ucraina, colloqui Ue con Zelensky e Trump prima del vertice con Mosca

Una videoconferenza dei capi di Stato e di governo europei sull'Ucraina si terrà mercoledì 13 agosto, prima del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska il 15 agosto. A organizzarla è stata la Germania. L'incontro, infatti, sarà una sorta di preparazione ai colloqui col presidente Usa, come annunciato dal portavoce del governo tedesco, Stefan Kornelius. Ai colloqui con Trump parteciperanno, poi, anche il presidente ucraino Zelensky e rappresentanti dell'Ue e della Nato.

Merz, si legge in una nota, ha invitato i partecipanti a colloqui virtuali mercoledì 13 agosto sulla situazione attuale in Ucraina, in vista dell'incontro programmato tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il presidente russo Putin. Al centro dei colloqui anche ulteriori opzioni per esercitare pressione sulla Russia. Inoltre si discuterà anche della preparazione di possibili negoziati di pace e delle relative questioni di rivendicazioni territoriali e sicurezza. Oltre a Zelensky e Trump, alla videoconferenza parteciperà la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, come riferito da una portavoce dell'esecutivo Ue. Invitati, poi, pure i capi di Stato e di governo di Germania, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Polonia e Ucraina nonché il presidente del Consiglio Ue, il segretario generale della Nato e il vice di Trump.