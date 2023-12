Bambi, quando i nazisti gli facevano la guerra: "Dietro al cerbiatto, il sionismo"

11 dicembre 2023 a

Esce la versione originale della storia di Bambi. Ideata da Felix Salten, ebreo ungherese naturalizzato austriaco e poi svizzero, la favola fu censurata durante il regime di Hitler. Il motivo? Come spiegato da Vito Punzi il suo "papà" era un sionista che, tramite i suoi libri, sosteneva l’insediamento in Palestina. Proprio la storia nel bosco, nella sua versione originale del libro, è stata interpretata come "metafora della persecuzione degli ebrei". In ogni caso, seppur pienamente integrato nella civiltà austro-tedesca, Salten è stato un convinto sionista e attraverso i suoi scritti letterari promosse l’insediamento ebraico in Palestina.

