Cateno De Luca, il bollettino dall'ospedale: "Determinanti le prossime 48 ore"

02 maggio 2024 a

a

a

Non lascerà a breve l’ospedale dove è ricoverato. I medici "hanno valutato che sia ancora necessaria la degenza in ospedale per Cateno De Luca". Lo afferma una nota relativa alla condizioni di Salute del laeder di Sud chiama Nord e della lista Libertà. "Le prossime 48 ore - prosegue la nota - saranno importanti per valutare l’efficacia della terapia farmacologica in corso. Purtroppo, la notte trascorsa ha visto Cateno De Luca combattere contro attacchi febbrili importanti. Al momento non è possibile prevedere una data per le dimissioni. Domani, sulla base dei risultati degli accertamenti, saremo in grado di fornire maggiori informazioni riguardo alla sua possibile dimissione".

Intanto in vista del voto per le Europee, anche dall'ospedale serra i ranghi: "Orgogliosi di candidate e candidati che hanno scelto di scendere in campo per fermare quest’Europa liberticida. Le nostre liste sono composte da persone valide e apprezzate sul territorio che saranno determinanti per portare la lista Libertà sopra il 4%". Vedremo cosa diranno le urne, ma di fatto in questo momento a preoccupare chi sta vicino a De Luca non sono le percentuali della sua lista ma soprattutto le sue condizioni di salute. Nelle prossime ora dovrebbero arrivare alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni.