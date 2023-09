Harry festeggia 39 anni. Come lo umilia re Carlo nel giorno del suo compleanno

16 settembre 2023 a

Il principe Harry ha compiuto 39 anni e ha festeggiato il suo compleanno senza i suoi figli Archie e Lilibet perché ieri 15 settembre era in Germania con la moglie Meghan Markle per presenziare agli Invictus Games. I due hanno quindi brindato in un birrificio con "salsicce, wurstel e 6 birre piccole". Silenzio totale invece a Buckingham Palace. Gli account ufficiali della Royal family, infatti, non hanno nemmeno condiviso un messaggio e una foto di auguri al secondogenito di Re Carlo. Idem il fratello William e Kate Middleton.

Addirittura, Re Carlo è andato in Scozia dove si è scatenato a ballare e ha mandato "un caloroso augurio a tutti quelli che festeggiano Rosh Hashanah questo fine settimana". Che beffa per il principe Harry.

Del resto, è anche comprensibile che la famiglia reale dopo i continui attacchi da parte di Harry. Non solo il secondogenito di Carlo e Lady Diana ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti ma ha anche messo sotto accusa Buckingham Palace sia nella famosa prima intervista in esclusiva a Oprah Winfrey, dove ha parlato di insensibilità e razzismo sia nella autobiografia "Spare - Il minore" dove il principe, in un memoir di 416 pagine, ha rivelato aneddoti molto scomodi sui Windsor.