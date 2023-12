All'Università un corso per diventare meno bianchi

14 dicembre 2023 a

Le università americane, già al centro di mille polemiche per aver chiuso un occhio, se non addirittura incoraggiato manifestazioni anti-Israele esplose poi in violenze antisemite e vera e propria caccia all'ebreo, non finiscono mai di stupire. Ora tocca all'ateneo del Minnesota lanciare il corso per diventare meno bianchi. Un delirio americano sull'onda della filosofia woke.