Terrorismo, preparavano un attentato: arresti in Danimarca, Olanda e Germania

Stavano preparando un attentato terroristico in Danimarca: questo il sospetto che pende sulle quattro persone arrestate questa mattina, tre in Danimarca e uno in Olanda, in seguito a un’operazione congiunta tra la polizia danese e quella olandese. "Non possiamo dirvi le motivazioni o quali oggetti volevano colpire - ha dichiarato la polizia danese -. Ci sono legami con l'ambiente delle gang criminali, in particolare con LTF (Loyal To Familia, nrd), con persone che vivono in Danimarca e all'estero".

Secondo il Mossad, i servizi di intelligence di Israele, gli arrestati sarebbero legati ad Hamas, il gruppo terroristico che lo scorso 7 ottobre ha attaccato Tel Aviv: "Hamas cerca di estendere le proprie capacità operative nel mondo e in Europa in particolare, nell'intento di colpire obiettivi israeliani, ebraici e occidentali". A dare sostegno a queste parole il fatto che poche ore fa sarebbe stato scongiurato un attentato di Hamas in Germania. Quattro uomini, presumibilmente appartenenti alla fazione palestinese, stavano pianificando un attacco a istituzioni ebraiche in Germania e per questo sono stati arrestati.

Secondo la Procura generale federale, gli uomini - che avrebbero preso ordini da Hamas dal Libano - sono sospettati di appartenenza a un'organizzazione terroristica e di aver cercato un deposito di armi creato in passato da Hamas. Le armi, poi, sarebbero servite per "potenziali attacchi terroristici contro istituzioni ebraiche in Europa", ha sottolineato la procura.