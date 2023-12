Trump, l'inutile sentenza dei giudici: ora vietano pure di votarlo

21 dicembre 2023 a

La Corte Suprema del Colorado si è pronunciata e ora Donald Trump rischia di rimanere fuori dalla corsa per la Casa Bianca. Il tribunale, infatti, lo esclude dalle primarie repubblicane nello Stato. Eppure, ricorda Federico Punzi, la Corte ha sospeso la sua ordinanza fino al 4 gennaio 2024 (termine per la presentazione ufficiale delle candidature), in attesa di un eventuale appello alla Corte Suprema federale, già annunciato dai legali dell’ex presidente. Tradotto: se il ricorso sarà presentato entro quella data, l’ordinanza resterà sospesa e la candidatura del tycoon alle primarie dovrà essere ammessa. Ma questo non è l'unico dettaglio che fa tirare un sospiro di sollievo all'ex presidente Usa. La Corte Suprema ha difatti una solida maggioranza conservatrice con ben tre giudici nominati da Trump. Motivo per cui lo scenario peggiore per l'imprenditore sembra quasi impensabile.