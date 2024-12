Fuori dal Coro, rom aggrediscono troupe in pieno giorno: "Bast***, ve ne dovete andare"

12 dicembre 2024 a

Nuova aggressione ai danni della troupe di Fuori dal Coro. Durante la puntata di martedì 11 dicembre, Mario Giordano ha mostrato al pubblico quanto andato in scena a Pisa. Qui, più precisamente a Ponsacco, alcuni rom hanno aggredito l'inviata Viviana D'Introno. La giornalista si è precipitata nella zona che vede alcuni rom occupare abusivamente diverse abitazioni. Ma l'accoglienza non è stata delle migliori. "Pezzi di mer***", urlava qualcuno dal balcone mentre c'era chi minacciava e chi tirava secchiate d'acqua alla troupe.

Non solo, perché nelle immagini si vede il lancio di patate e delle bottiglie di vetro a terra. "Via, via, bastar***", andava gridando una donna infastidita dalla presenza della D'Introno e intenta a gettarle contro dei sacchi dell'immondizia. Poi, non contenti, gli occupanti hanno chiamato i carabinieri. "Lasciateci in pace. Noi abusivi? Queste sono cose nostre", si è giustificata una signora residente nei palazzi.

Rom violenti che occupano case a #Ponsacco, in provincia di #Pisa.

La nostra Viviana D'Introno è andata a verificare la situazione ed è successo questo!#Fuoridalcoro pic.twitter.com/rdJJNxBPni — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) December 11, 2024

La paura è crescente tra i residenti della zona. Una di loro ha raccontato ai microfoni della trasmissione di Rete 4 di essere stata pedinata: "Ormai con queste battaglie, ci riconoscono. Due di loro mi hanno seguita al supermercato mentre altri due fuori. Ho dovuto aspettare la guardia giurata che mi accompagnasse". Insomma, una situazione fuori controllo da anni. Come i filmati dimostrano.