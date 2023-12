Terrorismo, allarme in Europa per Natale e Capodanno: "Cellula Isis pianifica attacchi"

24 dicembre 2023 a

a

a

È allarme terrorismo in tutta Europa. Nel mirino Natale e Capodanno. Stando al quotidiano tedesco Bild, una cellula jihadista starebbe pianificando attentati. In particolare, i terroristi intenderebbero colpire in Germania, Austria e Spagna durante le messe di Natale o il 31 dicembre. Diversi jihadisti coinvolti nel piano sono stati già arrestati nella giornata di sabato 23 dicembre, rispettivamente a Vienna, nel quartiere di Ottakring, e nel Saarland in Germania. Motivo per cui in Austria le autorità hanno elevato il livello di minaccia, in particolare con il rafforzamento del dispositivo di sicurezza presso i luoghi di culto cristiani in quanto possibili obiettivi.

Nel duomo di Colonia, i reparti cinofili della polizia sono intervenuti alla ricerca di esplosivi a seguito della segnalazione di un possibile attentato. Alla messa di mezzanotte del 24, tutti i fedeli saranno sottoposti a controlli prima dell'ingresso nella cattedrale. Una misura analoga riguarderà il duomo di Santo Stefano a Vienna. Secondo Bild, i jihadisti arrestati sono tagiki che hanno pianificato gli attentati in nome dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante - Provincia di Khorasan (Ispk), diramazione del gruppo terroristico in Afghanistan.

"Ebrei in piazzale Loreto": il delirio che imbarazza la sinistra, orrore a Milano

Intanto, visti gli ultimi drammatici epiloghi, anche la Francia ha dato l'ordine di incrementare la sicurezza attorno alle chiese del Paese per il periodo natalizio. Il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin ha reso noto su X che gli agenti di polizia e i gendarmi dovrebbero essere visibilmente schierati fuori dai luoghi religiosi per proteggere i cristiani durante le celebrazioni natalizie.