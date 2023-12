Vladimir Putin, il massacro di fine anno: "Attacco senza precedenti in Ucraina

29 dicembre 2023 a

Un massiccio attacco missilistico quello che la Russia di Vladimir Putin ha lanciato contro l'Ucraina nella notte di giovedì 28 dicembre. Tra le regioni coinvolte Kharkiv, Leopoli e Odessa, Sumy, Dnipro, Zaporizhzhia, oltre alla capitale Kiev. Le sirene hanno risuonato nelle zone maggiormente colpite, ma non solo. Un allarme aereo generalizzato è stato attivato anche in tutto il Paese intorno 5 (le 6 in Italia). Il bilancio provvisorio sarebbe di almeno 9 vittime e decine di feriti. Molti di questi si troverebbero ancora sotto le macerie. "Un totale di circa 110 missili sono stati lanciati contro l'Ucraina, la maggior parte dei quali è stata abbattuta", ha scritto su X Volodymyr Zelensky.

"Un massiccio attacco terroristico, i missili si muovono ancora una volta verso le nostre città, colpendo i civili - ha riferito su Telegram Andriy Yermak, capo del gabinetto dI Zelensky -. L'Ucraina ha bisogno di sostegno. Facciamo tutto il possibile per rafforzare il nostro scudo antiaereo. Ma il mondo deve vedere che abbiamo bisogno di più aiuti e mezzi per fermare questo terrore". Oltre a morti e feriti, ci sono anche pesanti danni e distruzioni, palazzi in fiamme ed esplosioni.

"Non abbiamo mai visto così tanti missili contemporaneamente sui nostro monitor", ha detto il portavoce dell'aeronautica militare ucraina, Yuriy Ihnat. Quelli lanciati da Mosca sono i missili ipersonici, i missili da crociera e balistici, S-300, X-22 e X-32, oltre che diversi droni killer. Inoltre, come scrive il Giornale, sarebbero stati schierati 18 bombardieri strategici Tu-95. Il sindaco della capitale ha spiegato che è stata colpita anche una stazione della metropolitana, utilizzata come rifugio antiaereo. L’attacco russo arriva poche ore dopo i ringraziamenti di Zelensky agli Stati Uniti per l'ultimo pacchetto di aiuti militari dal valore di 250 milioni di dollari.