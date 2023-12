Russia, la minaccia all'Onu: "Aspettatevi le peggiori notizie"

30 dicembre 2023 a

I piani militari di Kiev sono falliti, quindi il regime di Kiev e i suoi protettori occidentali si troveranno ad affrontare “le peggiori notizie” nel prossimo futuro. Lo ha detto il rappresentante permanente della Russia presso l’Onu, Vasily Nebenzya, nella riunione del Consiglio di sicurezza.

"I piani militari del regime di Kiev hanno subito un fiasco totale, quindi aspettatevi le peggiori notizie per voi e per i vostri delegati ucraini nel prossimo futuro, indipendentemente dal fatto che i nuovi pacchetti di assistenza militare e finanziaria per Zelensky e la sua banda siano approvati a Washington o Bruxelles", le sue parole citate da Ria Novosti. "Questo ritarderà soltanto l'agonia del suo regime, ma non la impedirà", ha aggiunto. Nebenzya ha inoltre sottolineato che l'Ucraina non ha e non avrà più le risorse per raggiungere una svolta a suo favore nel conflitto.

Sempre all'Onu, il rappresentante di Mosca ha difeso la politica del Cremlino, sottolineando come la Russia abbia lanciato attacchi solo contro le infrastrutture militari in Ucraina, e che la responsabilità delle vittime civili starebbe nel sistema di difesa aerea di Kiev.

Nel frattempo, nella notte le forze ucraine hanno attaccato il territorio russo di Belgorod: una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite. Lo riferisce il governatore della provincia, secondo il quale il sistema di approvvigionamento idrico della città e alcuni edifici residenziali sono stati danneggiati. Belgorod si trova 80 chilometri a Nord dalla città ucraina di Kharkiv che, secondo le autorità ucraine è stata pesantemente colpita dalle forze russe nelle scorse ore.

La difesa antiaerea russa ha invece abbattuto all'alba di oggi oltre trenta droni ucraini su diverse regioni del paese. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa di Mosca: "La notte scorsa abbiamo fermato un tentativo del regime di Kiev di portare a termine un attacco terroristico utilizzando droni contro obiettivi situati nel territorio della Federazione russa", scrive su Telegram. Il Ministero ha affermato nella stessa dichiarazione che "le unità di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 32 droni ucraini in volo sui territori delle regioni di Bryansk, Oryol, Kursk e Mosca".