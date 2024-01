Capodanno alle Maldive? "Vacanza rovinata", il video diventa virale

Roberto Tortora 03 gennaio 2024 a

Molti, in occasione del capodanno, decidono di non restare in casa con il panettone e lo spumante e preferiscono il mare e il caldo di paradisi lontani, per poter festeggiare in costume l’arrivo del nuovo anno. Le Maldive, in particolare, sono tra le mete preferite dei turisti che amano prendere il sole tra le palme e tuffarsi nell’acqua cristallina dell’oceano indiano. Anche in questo caso, però, le sorprese sono dietro l’angolo. Già, perché se le Maldive sono un paradiso tropicale subiscono anche gli effetti indesiderati del clima tropicale. Comprese le tempeste e i tifoni.

Un video pubblicato da una coppia su TikTok è diventato subito virale e mostra i due accolti da un terribile uragano, che ha rovinato i loro piani. “Che meraviglia, scappiamo da questo freddo e andiamo alle Maldive”, questo l’incipit del filmato che mostra la tempesta abbattersi sul loro atollo, portando pioggia e maltempo al posto del solito sole che caratterizza la zona. Moltissimi i commenti sotto al post su TikTok, tra utenti dispiaciuti e persone che, dall’alto della propria esperienza, hanno sottolineato come andare alle Maldive a dicembre non sia stata una scelta giusta. Un utente scrive: “Alle Maldive a Dicembre...nel periodo del cambio monsone, vi hanno proprio consigliato bene direi…”. Un altro scrive: “Credo che anche i muri sanno che non si va alle Maldive a dicembre!”.

Fa eco alla coppia un altro video, pubblicato sempre su TikTok, che mostra il lato oscuro delle Maldive. Il classico dualismo “aspettative vs realtà”, una volta arrivati nell’Oceano Indiano. Tra i vip in vacanza proprio alle Maldive c’è anche tutta la famiglia Matri, composta da papà Alessandro (ex-calciatore e ora opinionista di DAZN), mamma Federica Nargi e le loro due splendide bambine. Chissà che anche loro, a breve, non pubblichino un video in cui confermano la sciagura in cui sono capitati.