La Germania ai suoi cittadini: "Via dal Libano", l'avvertimento che terrorizza il mondo

03 gennaio 2024 a

a

a

Paura in Germania: il governo tedesco ha invitato i suoi cittadini a lasciare subito il Libano, per il timore di una possibile escalation militare tra Israele e Hamas dopo l'attacco di ieri a Beirut in cui è rimasto ucciso il numero due del gruppo terroristico, Saleh Arouri. "Tutti i cittadini tedeschi che si trovano ancora in Libano sono invitati a registrarsi nella lista di preparazione alla crisi Elefand e a lasciare il Paese il più rapidamente possibile", ha scritto il Ministero degli Esteri tedesco su X. L'allarme è arrivato dopo una riunione dell'unità di crisi del governo tedesco.

Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, nel corso di un discorso pubblico ha definito l'uccisione di Arouri "una palese aggressione israeliana". Poi ha fatto le sue condoglianze al capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e al popolo palestinese. E non solo: cordoglio anche per i "martiri di oggi" in Iran, dove si è verificato un attentato in cui sono morte oltre 100 persone che si stavano recando alla tomba del generale Qassem Soleimani nel quarto anniversario della sua uccisione. "Quello che è successo oggi a Kerman è un attacco contro i commemoratori di questo evento. Porgiamo le nostre condoglianze alle loro famiglie", ha dichiarato.

"Attacco terroristico". Esplosioni in Iran, almeno 103 morti: tensione alle stelle

A condannare l'attacco in Iran anche il presidente iraniano Ebrahim Raisi, che ha dichiarato: "Indubbiamente, gli autori di questo atto vigliacco saranno presto identificati e puniti per il loro atto atroce dalle capaci forze dell'ordine e di sicurezza". E ancora: "I nemici della nazione dovrebbero sapere che tali azioni non potranno mai turbare la solida determinazione della nazione iraniana".