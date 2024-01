Valencia, operaio trova 40 mila euro nella casa che ristruttura? Una beffa atroce

08 gennaio 2024 a

Un colpo di scena che mai si sarebbe aspettato quello che ha visto protagonista un operaio spagnolo di Valencia. L'uomo, Toño Piñeiro, ha trovato nascosti in un muro ben 40 mila euro. È accaduto mentre stava ristrutturando la sua abitazione di Lugo, nel nord-ovest delle Spagna. Toño ha adocchiato un luccichio proveniente da uno dei muri che stava abbattendo. Una volta colpita la parete con un martello, ha scoperto che nascoste dietro ai mattoni c'erano sei scatole di Nesquik contenenti centinaia di banconote.

Il tutto, per un valore di quasi 40 mila euro. Fin qui, solo buone notizie, se non fosse che a stretto giro è arrivata l'amara sorpresa. Il contante, infatti, era in pesetas spagnole, moneta non più in uso dal 2002, quando l'euro è stato adottato come valuta del paese. Nonostante la delusione, l'uomo è riuscito a vendere il denaro ad alcuni collezionisti. Risultato? 20 mila euro.

Insomma, anche se non ne ha guadagnati 40 mila, ha comunque ricevuto una bella somma. E in regalo. Stando al Diario de Pontevedra, a mostrare interesse per le monete sarebbe stato lo stilista Pepe Cruz. L'artista si sarebbe aggiudicato sei modelli della serie di banconote da 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 e 10.000 pesetas che la Banca di Spagna mise in circolazione tra il 1979 e il 1985, poiché fu suo padre, José María Cruz Novillo, colui che le ha progettate.