Tirolo, precipita la cabinovia: diversi feriti gravi

09 gennaio 2024

Dramma in montagna. Almeno quattro persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente alla cabinovia "Acherkogel" nel comprensorio sciistico Hochoetz, zona di Imst in Tirolo in Austria. Questa mattina intorno alle 10,22 una cabina con quattro persone a bordo è precipitata e, secondo un portavoce, sono tutte rimaste ferite in modo grave.

Stando alle prime informazioni riportate dalla emittente radiotelevisiva Orf, allo stato attuale è escluso che l’incidente sia dovuto a un difetto tecnico. La cabinovia sarebbe precipitata a causa di un albero caduto sulla fune portante da cui era sorretta anche se in quel momento non c'era vento. Le altre cabinovie sono invece rimaste agganciate.

"L’incidente è avvenuto tra i supporti otto e nove, dove la cabinovia si è schiantata. Diverse persone sono già state trasportate via", ha detto un portavoce della regione sciistica di Hochoetz a Bild.

I soccorritori giunti subito sul posto con diversi mezzi ed elicotteri sono ancora sul posto. Il luogo dell'incidente si trova su un terreno impervio. Secondo la polizia non ci sarebbero altri feriti oltre alle quattro persone che si trovavano nella cabinovia al momento dell’incidente. "Le cabine erano vuote e le operazioni sono state poi interrotte", ha spiegato un portavoce della polizia di Innsbruck.

Non si sa ancora nulla sull’identità dei feriti. La Procura ha subito aperto una inchiesta su questo incidente che viene definito "anomalo".