A27, piomba sul casello a tutta velocità: ipotesi colpo di sonno

A bordo con lui M.C., 23 anni residente a Sacile e S.D., 29enne di Godega di Sant'Urbano, tutti italiani di seconda generazione. Per fortuna nessuno dei tre giovani a bordo della Fiat Punto è rimasto ferito in maniera grave ma i danni al casello sono ingenti. Si ipotizzano migliaia di euro per le riparazioni.

Il conducente a bordo della Fiaat Punto ha demolito parte del casello che dall’A27 porta alla Spv in direzione Montecchio. In sintesi, l'uomo stava cercando di frenare per pagare il biglietto dell'autostrada e prendere quello nuovo al casello della Superstrada Pedemontana. Ma non ci è riuscito: si è schiantato on violenza contro i jersey laterali e ha distrutto completamente la cassa automatica. L'uomo è poi uscito in autonomia dal veicolo, è stato raggiunto dalla polizia stradale e dal Suem.