A1, inferno in autostrada alla vigilia di Pasqua: 9 km di coda

Alle ore 9:45 circa di oggi - sabato 19 aprile -, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Roma sud e Valmontone verso Napoli, si registrano 9 km di coda a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 585, in corrispondenza del quale il traffico è stato temporaneamente bloccato per consentire l'intervento dei soccorsi. La situazione è poi rientrata. Lo comunica, in una nota, Autostrade per l'Italia. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Agli utenti che da Roma sono diretti verso Napoli viene consigliato di uscire a S. Cesareo sulla Diramazione Roma sud, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Valmontone.

Con l'avvicinarsi delle festività pasquali, oltre 11,3 milioni di italiani, secondo Federalberghi, si preparano a lasciare la routine quotidiana per concedersi qualche giorno di relax. La Pasqua non rappresenta soltanto il ritorno della primavera, ma anche l'inizio della stagione turistica per molte compagnie aeree, che ampliano le proprie rotte per soddisfare la crescente domanda di viaggi. L'aereo rimane il mezzo di trasporto preferito, grazie alla sua rapidità ed efficienza. Molti italiani sceglieranno destinazioni di mare o montagna per godersi una breve vacanza. Tuttavia, mentre il settore turistico italiano ed europeo mostra segnali di ripresa, non mancano gli imprevisti che rischiano di compromettere l'esperienza di viaggio. Negli ultimi anni, viene spiegato da ItaliaRimborso, si sono moltiplicati i casi di cancellazioni improvvise e ritardi significativi dei voli, con inevitabili disagi per i passeggeri.