Frosinone, tragedia sulla A1: muoiono padre e figlio, gravi la mamma e l'altra bimba

Un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla A1 nel tratto che attraversa la provincia di Frosinone. Lungo la corsia sud, tra i caselli di Anagni e Ferentino, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, un'auto ha perso il controllo ed è finita contro altre due in transito. A perdere la vita sono stati padre e figlio a bordo di una vettura. L'autostrada in direzione sud è parzialmente chiusa, mentre sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e il personale dell'Ares 118.

Le due vittime sono un uomo di 40 anni e suo figlio di 8: residenti a Cervaro, paese alle porte di Cassino, erano di ritorno da Roma quando, per cause ancora in fase di accertamento, l'auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata più volte prima di finire contro un'altra vettura. Inutili i soccorsi: per padre e figlio non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'Ares 118, due ambulanze, la polizia stradale di Frosinone e i vigili del fuoco.