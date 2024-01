Ecuador, la bomba sudamericana può far saltare il mondo

11 gennaio 2024 a

a

a

C'è una bomba, quella sudamericana, che può far saltare il mondo. Il grande caos che sta scuotendo il continente sudamericano potrebbe infatti avere conseguenze drammatiche a livello globale. L'ultimo caso, quello dell'Ecuador, che "in questi giorni più che uno Stato pare l'incubatore di una distopia anarco-mafiosa", spiega Giovanni Sallusti su Libero riferendosi alle vicende che stanno terremotando il Paese, con la guerra dichiarata dai narcotrafficanti allo Stato. Poi mettiamoci Cuba, con il bilancio in un rosso spaventoso. E quindi il Venezuela, dove l'inflazione alle stelle rischia di far esplodere il Paese. Ma non solo: molti elementi concorrono all'innesco della bomba sudamericana. La cui deflagrazione, come detto, può travolgere il pianeta intero.

