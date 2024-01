Spagna, Sanchez cede al ricatto: "Una estorsione dalla Catalogna", è caos

11 gennaio 2024 a

Bufera su Sanchez. Si è accesa la polemica in Spagna per l’accordo che ieri è stato raggiunto all’ultimo minuto tra il Psoe e il partito Junts affinché gli indipendentisti permettessero la conversione in legge di tre decreti chiave per il governo (ne sono passati alla fine solo due). I socialisti, in cambio dell’astensione di Junts, hanno accordato al partito di Carles Puigdemont che al governo catalano verranno trasferite competenze in materia di migrazione. Il Partito popolare all’opposizione è insorto affermando che il Psoe ha ceduto a una "estorsione" che pagano gli spagnoli in termini di "diritti e uguaglianza".

I socialisti hanno chiarito che questo trasferimento di competenze avverrà tramite una legge che si discuterà al Congresso. Junts ha affermato che passerà alla Catalogna la "gestione integrale" di questa materia, compresi i permessi di soggiorno e il rilascio di documenti, mentre l’esecutivo di Pedro Sanchez ha detto che il titolare della materia resterà lo Stato centrale e che alla regione saranno solo delegate più competenze. Il segretario generale di Junts, Jordi Turull, ha affermato che il partito spera che la Catalogna abbia l’autorità di espellere i migranti che commettono più volte reati o di poter determinare i flussi migratori. È stato bocciato invece il provvedimento che contiene il recepimento della normativa europea sulla conciliazione vita-lavoro e sulla tutela della disoccupazione, promosso dal ministero del Lavoro, con i voti contrari di Podemos. Il primo decreto, chiamato ’omnibus’ è stato convalidato con 172 voti a favore, inclusi quelli di Podemos, e 171 voti contrari. Il partito indipendentista catalano Junts, che è stato critico fino all’ultimo momento con le misure, lo ha ’salvato' decidendo di non votare. Il secondo decreto è stato bocciato con 176 voti contrari e 167 a favore. Il terzo decreto, contenete il rinnovo delle misure anti-crisi ha ricevuto 171 voti a favore e 171 contrari per cui si ripeterà la votazione.