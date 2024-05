Milano, si fanno di crack di giorno in pieno centro: città fuori controllo

02 maggio 2024 a

Crack ed eroina. Il tutto alla luce del giorno. È la triste situazione in cui versano tante strade di Milano. Nonostante la narrazione di Beppe Sala, secondo cui va tutto bene e i problemi di criminalità sono un'invenzione del centrodestra, le immagini parlano chiarissimo. L'ultimo video choc, pubblicato da Affaritaliani, viene da via Tadino. Al civico 62 della via, la situazione è fuori controllo. Data la conformazione della strada con gli alberi a coprire i marciapiedi, l'esiguo numero di macchine che transitano e la totale assenza di esercizi commerciali, molti drogati e spacciato hanno scelto la via come punto di ritrovo.

Nelle immagini comparse sul sito e girate da una finestra si possono osservare due ragazzi consumare droga seduti sul marciapiede, in pieno giorno. Gli abitanti del quartiere sono disperati: inutili le continue segnalazioni alle forze dell'ordine e alle autorità. La situazione non accenna a cambiare.

"Diversi condomini hanno provato a segnalare il problema alle autorità competenti e chiesto l’intervento della polizia, ma senza successo. Per le forze dell'ordine manca l’emergenza. Per noi, invece, c'è eccome. Abbiamo paura per figli e mogli. E nessuno ci sta prendendo in considerazione" denuncia un condomino del civico 62. "Siamo preoccupati. Crediamo che il marciapiede accanto al nostro portone sia diventato un punto di spaccio. Di certo, si è trasformato nell'angolo dello sballo, con un continuo passaggio di tossici e un aumento di furti e atti vandalici ai danni di residenti e turisti" spiega una donna che abita il quartiere.