Affari Tuoi, ecco peché non va in onda per tre giorni: scoppia la protesta

02 maggio 2024 a

Ad Affari Tuoi scoppia la bufera. O meglio, da qualche ora è scattata una vera e propria rivolta da parte dei telespettatori che di fatto dovranno rinunciare all'appuntamento con i pacchi almeno per tre sere. Il 2 maggio, il 3 maggio e il 9 maggio. Il motivo dello stop è presto detto. Di fatto questa sera i pacchi resteranno chiusi per lasciare spazio alla semifinale di andata di Europa League tra la Roma e il Bayer Leverkusen.

Un incontro importantissimo per i giallorossi che dovranno affrontare i campioni in carica della Bundesliga. Per De Rossi portare a casa già l'andata sarebbe un ottimo risultato per tentatre poi l'assalto alla finale. Domani sera invece non andrà in onda il programma di Amadeus per far spazio a un appuntamento importantissimo per il cinema italiano: i David di Donatello. Il massimo riconoscimento del nostro Paese per i protagonisti del grande schermo.

Il 9 maggio prossimo poi spazio probabilmente ancora al calcio con il ritorno delle semifinali di Europa League. E sui social è esplosa la protesta. Sui social è andata in scena una vera e propria sommossa: "No, dobbiamo aspettare sabato per la prossima puntata", scrive un telespettatore. E, ancora: "E io che faccio domani e dopodomani senza i pacchi? ma siete folli", scrive su X un altro. Alcuni puntano il dito contro il calcio: "Due giorni senza Affari Tuoi perché i milionari in mutande giocano a palla". Insomma Affari Tuoi fa discutere anche senza andare in onda.