Donald Trump, trionfo storico in Iowa: Biden già fuori dalla Casa Bianca?

16 gennaio 2024

Donald Trump ha vinto i caucus in Iowa, dove, dopo una sfida serrata con Nikki Haley, secondo è arrivato Ron DeSantis. Secondo le proiezioni dei media americani, sulla base del 91% dei voti scrutinati, l’ex presidente ha ottenuto il 51% delle preferenze, pari a 20 delegati su un totale di 40, seguito dal governatore della Florida, che ha il 21,3%% dei voti, pari a 8 delegati. Al terzo posto l’ex ambasciatrice all’Onu, che si ferma al 19%, con sette delegati. Nikki Haley, arrivata a sorpresa terza nei caucus in Iowa, si congratula con Donald Trump ma ribadisce, parlando ai suoi sostenitori nello stato americano, che "la nostra campagna è l’ultima migliore speranza di fermare l’incubo" di una sfida tra l’ex presidente e Joe Biden. Che accusa di essere "entrambi consumati dal passato, dalle inchieste, dalle vendette".

Intanto l'ex presidente degli Stati Uniti ha commentato così la vittoria in Iowa. Se lui fosse stato presidente "la Russia non avrebbe attaccato, Israele non sarebbe stato attaccato", se sarà rieletto risolverà entrambe le guerre "molto velocemente".

Donald Trump lo ribadisce nel ’discorso della vittorià che ha fatto nella notte a Des Moines, dopo aver vinto i caucus per la nomination repubblicana nell’Iowa. Dopo aver definito ancora una volta Joe Biden il "peggior presidente che abbiamo avuto nella storia del Paese", Trump ha detto: "La situazione ucraina è così orribile, la situazione israeliana è così orribile....Le risolveremo, le risolveremo molto velocemente". Insomma la sfida per le primarie repubblicane in vista del voto nel novembre del 2024 è aperta. Ma The Donald non perde colpi ed è pronto a giocarsi la sua partita per rimettere piede alla Casa Bianca.