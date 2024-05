Kate Middleton e il tumore, l'indiscrezione-choc: "Chi è volato a Londra per operarla"

02 maggio 2024 a





Kate Middleton sarebbe stata operata alla London Clinic da una equipe medica proveniente dal Policlinico Gemelli di Roma. Lo rivela il settimanale Gente. L'intervento chirurgico all'addome cui la principessa del Galles è stata sottoposta a gennaio è rimasto a lungo nel mistero. A fine marzo, poi, è stata la Middleton a svelare di avere il cancro. In un video pubblicato online, la moglie del principe William aveva detto che se all'inizio era stata esclusa la condizione tumorale, in seguito all'intervento chirurgico è arrivata la diagnosi di cancro. Di lì la decisione di fare una chemioterapia preventiva.

La scelta di Kate di rivelare tutto è stata apprezzata molto dai sudditi inglesi. Tra l'altro, dopo il suo annuncio, sono aumentate esponenzialmente le visite alla pagina web del National Health System britannico dedicata ai sintomi del cancro: sono state in media una ogni tre secondi. Peter Johnson, responsabile per il cancro dell’NHS England, aveva dichiarato che "la coraggiosa decisione" della principessa del Galles "salverà delle vite".

Intanto oggi la Middleton è tornata sui social per fare gli auguri di compleanno alla principessa Charlotte, sua secondogenita, che compie 9 anni. Lo scatto ufficiale della bambina è stato realizzato, come da tradizione, proprio da mamma Kate. La piccola festeggiata è ritratta sorridente in un prato fiorito, con i capelli biondi che le scivolano sulle spalle.