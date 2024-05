Telepass, rincari dal primo luglio: stangata per gli automobilisti

02 maggio 2024 a

a

a

Nuovi rincari sul Telepass a partire da luglio: si passerà, in particolare, dagli attuali 1,83 a 3,90 euro (Iva inclusa). Una decisione "dettata in particolare dal significativo incremento di oneri, costi e investimenti per Telepass, dal sempre più alto livello qualitativo dei servizi di pagamento erogati e dal riposizionamento di mercato della relativa offerta". Questo aumento, che supera il 113%, potrebbe rendere quello strumento non più conveniente per molti clienti. In loro aiuto, quindi, ecco Altroconsumo, che ha messo a confronto diversi operatori di telepedaggio per capire quale sia il più conveniente.

Tra le offerte c'è il servizio Telepass Plus, che permette di contare su oltre 25 servizi di pagamento (tra cui anche Skipass, trasporto pubblico, treni) contro i 6 offerti dal piano Telepass base. Inoltre, sarà anche possibile associare due targhe a ogni dispositivo. Poi c'è l'offerta Pay per use, che dal 1° luglio passerà da un costo di 2,50 euro al mese di utilizzo a 1 euro al giorno. Con questa modalità, però, è possibile associare una sola targa a ogni dispositivo.

Botta autostrade: cosa ci aspetta da luglio, occhio al dettaglio che innesca la stangata

Telepass, in ogni caso, ha fatto sapere che chi non intende accettare le modifiche proposte può recedere dal contratto Telepass Family con effetto immediato, senza penali o costi di disattivazione, dandone comunicazione a Telepass S.p.A. entro il 30 giugno 2024. In caso di recesso, inoltre, il periodo di tempo a disposizione per restituire il relativo dispositivo è stato portato a sei mesi.