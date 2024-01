Valigia smarrita, la compra per 90 euro? Pazzesco: cosa trova all'interno

19 gennaio 2024 a

Una valigia smarrita e comprata per 90 euro con al suo interno una piacevole sorpresa. A raccontare quanto accaduto è l'account @abandonedexplosquad, un profilo che su TikTok pubblica video di vecchi oggetti comprati a scatola chiusa con la speranza che possano valere qualcosa. Un po' come quanto accaduto con la valigia in questione, comprata dall'acquirente. Quest'ultimo è stato attirato dal suo aspetto costoso.

E all'interno, in effetti, tra le altre cose sono stati trovati un orologio Gucci, un portafoglio Louis Vuitton, un borsello Prada e svariati vestiti eleganti da donna. Quale sia il vero valore non è dato sapersi. Alcuni utenti sui social non hanno nascosto dubbi sull'originalità degli oggetti trovati, ma l'uomo si è detto comunque soddisfattissimo dell'affare fatto.

È andata meno bene a una turista americana. Un'infermiera 25enne stava viaggiando da Los Angeles in direzione Atene, con scalo a Parigi. Una volta arrivata in Grecia però, non aveva più il suo bagaglio. La ragazza è riuscita a rintracciare la sua valigia attraverso il Gps, ma nulla: quando si è presentata per ritirare il bagaglio, il personale di Air France le ha detto di non avere affatto la valigia. Ecco allora che trascorsi due mesi di continui reclami, la 25enne si è recata di nuovo in aeroporto – nella sezione bagagli smarriti – e qui ha ritrovato la sua valigia. Valigia danneggiata e svuotata, mancante di oggetti per un valore totale di 1.000 sterline tra trucco e scarpe.