Kate Middleton, la misteriosa cicatrice sulla tempia: cosa non torna

Da quando è stata comunicata la notizia dell'operazione all'addome di Kate Middleton, non si parla d'altro, non solo nel Regno Unito ma in tutto il mondo. Anche se Kensington Palace ha rassicurato i sudditi sulle condizioni di salute della principessa, c'è chi non nasconde una leggera preoccupazione. Non tranquillizzano nemmeno i tempi previsti per la ripresa. La Middleton, infatti, dovrà stare a riposo almeno fino a Pasqua. In Gran Bretagna, in particolare, si ha la sensazione che si sia improvvisamente ammalato un membro della propria famiglia, come sottolinea il Daily Mail.

La notizia del suo intervento ha colto tutti di sorpresa anche perché Kate ha sempre mantenuto uno stile di vita sano, tra attività sportive e dieta equilibrata. Prima di questa operazione, infatti, la principessa non aveva avuto alcuna patologia particolare, se non le violente nausee che l'hanno tormentata durante le tre gravidanze. L'unico mistero sulla sua salute riguarda una lunga cicatrice vicina alla tempia sinistra e nascosta dai capelli della quale non è mai stata spiegata la causa. Potrebbe essersi trattato di un incidente sportivo o di un problema presente dalla nascita. Non è dato sapere.

Intanto, i britannici sperano solo che la principessa si rimetta al più presto. Anche perché al momento occuperebbe un ruolo importante a Buckingham Palace. Si dice, infatti, che dopo la morte del principe Filippo e della regina Elisabetta sia lei al comando della royal family. Per questo tutti si augurano che torni in fretta al timone della famiglia.