Kate Middleton e re Carlo, interventi ad addome e prostata? Il silenzio di Harry

Giallo sul principe Harry: pare abbia saputo del ricovero del padre, re Carlo III, dai media. Questo quanto riportato dai tabloid britannici. Il sovrano, infatti, la settimana prossima dovrà sottoporsi a un intervento alla prostata. Non solo. Il duca di Sussex avrebbe saputo dai media anche dell'operazione della cognata, Kate Middleton, all'addome. Buckingham Palace, insomma, sembra non averlo proprio preso in considerazione per queste comunicazioni così importanti e private riguardanti i problemi di salute dei Windsor. A corte, in ogni caso, negano. E dicono invece di aver "provato ad avvertire" tutti i membri più importanti della famiglia reale incluso Harry. Secondo il Daily Telegraph, però, gli sforzi per contattare la villa californiana di Harry e Meghan non sarebbero stati chissà quanto insistenti. Anche per questo quindi Harry avrebbe evitato commenti pubblici.

Intanto sulle condizioni di Kate non si sa molto. Una nota di Kensington Palace ha spiegato che la principessa del Galles si è sottoposta a un intervento all'addome senza però scendere nei dettagli. Stando ad alcune indiscrezioni, comunque, potrebbe trattarsi di diverticolite acuta, un'infiammazione del diverticolo con una piccola o più grande perforazione, come spiegato all'Adnkronos Salute da Maurizio Vecchi, professore ordinario di Gastroenterologia all'università Statale di Milano. La diverticolite si manifesta - prosegue l'esperto - "con la comparsa di dolori addominali molto intensi, in genere localizzati in basso nella fossa iliaca sinistra, perché lì è più frequentemente la sede dei diverticoli, piccole ernie della mucosa dell'intestino che possono presentarsi in tutto l'apparato digerente, ma più tipicamente nel colon".