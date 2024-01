Harry si scatena al party mentre Carlo e Kate sono in ospedale: lo sfregio

20 gennaio 2024 a

Mentre il padre Carlo e Kate Middleton stanno affrontando più o meno seri problemi di salute, il principe Harry si scatena a Los Angeles a un party. Il secondogenito del re, secondo quanto riporta il Daily Mail, ha reso omaggio a sua madre Diana venerdì sera 19 gennaio durante la premiazione come "leggenda vivente dell'aviazione" per il suo passato da copilota di elicottero e artigliere nell'esercito.

Il principe è salito sul palco del Beverly Hills Hilton per ricevere il premio dall'attore John Travolta, e si è preso un momento per ricordare l'incontro della star di Grease con Lady Diana durante una cena alla Casa Bianca con il presidente Ronald Reagan nel 1985. Harry non ha fatto alcun riferimento a sua cognata Kate o a Re Carlo. Ritirando il premio, ha detto soltanto: "Avevo solo un anno quando ballavi con mia mamma alla Casa Bianca e ora guardaci".

Harry non era accompagnato dalla moglie Meghan Markle, che avrebbe dovuto essere presente ma è dovuta rimanere a casa perché uno dei loro figli non stava bene.

Del resto Harry pare aver appreso dai giornali la notizia del problema alla prostata di Carlo e non prima che la diagnosi fosse resa pubblica. Secondo il Telegraph, Buckingham Palace si è adoperato per informare tutti i membri più stretti della famiglia reale, fra i quali anche il principe Harry, inviando loro un messaggio. L’annuncio pubblico è stato fatto mercoledì alle 15,25 (ora del Regno Unito), le 7,25 in California, ed è possibile pertanto che il duca possa aver letto le notizie prima di qualsiasi messaggio privato. Il duca di Sussex potrebbe quindi non essere venuto a conoscenza della diagnosi della prostata del padre prima che la notizia fosse resa pubblica.