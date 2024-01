La Russia schiera "la bestia" al confine con la Nato

20 gennaio 2024 a

Una nuova macchina da guerra è pronta a entrare in azione nel campo di battaglia. Si chiama Koalitsiya-SV. Ad annunciarlo, spiega l'agenzia Adnkronos, è stato il numero uno di Rostec, il gruppo industriale della Difesa dello stato russo, Sergei Chemesov.

Si tratta di un gigantesco semovente d'artiglieria soprannominato anche 'la bestia'. Schierato in prima linea in Ucraina da questo mese, verrà dispiegato anche nel distretto militare settentrionale, che comprende le zone di confine con due paesi Nato, la Norvegia e la Finlandia.

Che la minaccia russa sul "confine occidentale" dell'alleanza Nato lo conferma anche il segnale lanciato nelle scorse ore dai tre Stati baltici, che hanno concordato di dotare i loro confini con la Russia e la Bielorussia di "strutture di difesa" per contrastare eventuali minacce militari. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa estone. I ministri della Difesa dei Paesi baltici, Estonia, Lituania e Lettonia, hanno firmato un accordo in base al quale i tre Paesi "costruiranno strutture difensive anti-mobilità nei prossimi anni per scoraggiare e, se necessario, difendersi da minacce militari", secondo quanto riportato in un comunicato stampa.

Nel memorandum di intenti, I ministri della Difesa di Estonia Hanno Pevkur, Lettonia Andris Spruds e Lituania Arvydas Anusauskas si pone l'accento sulla cooperazione missilistica che prevede un'implementazione della collaborazione per l'addestramento all'utilizzo dei sistemi di difesa e la loro manutenzione e un maggior coordinamento delle operazioni transfrontaliere. "Lo sviluppo congiunto di strutture di difesa basate sui sistemi Himars - sottolinea Anusauskas - rappresenta la maggior garanzia di sicurezza per la nostra regione",