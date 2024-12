4 di sera, Pietro Senaldi smaschera la sinistra: "Perché hanno paura di questo governo"

15 dicembre 2024 a

Con il saluto ad Atreju, Giorgia Meloni ha salutato il suo popolo. E ha mandato un messaggio chiaro alla sinistra e alle opposizioni. La sua leadership è salda, i suoi sono con lei e nel resto del mondo in tanti si stanno accorgendo del carisma della leader di Fratelli d'Italia. In primis, la Cnn. L'emittente televisiva statunitense ha parlato dell'Italia come uno dei governi più saldi dell'Unione europea. Circostanza completamente impronosticabile, visti i precedenti del nostro Paese.

A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è tornati a parlare dello stato di salute di questo governo. Paolo Cento, ospite della trasmissione, sostiene che la leader di FdI stia adottando una tattica ben precisa: "Giorgia Meloni attacca gli avversari perché probabilmente si sente già in campagna elettorale". Cento si è poi chiesto se l'intento del premier non sia far saltare il banco per tornare a nuove elezione e riconfermare la sua forza alle urne.

"Io credo che la sinistra guardi a questo governo con la preoccupazione che duri cinque anni - ha replica Pietro Senaldi -. E la speranza che Giorgia Meloni faccia saltare il banco. Ma io non vedo il motivo per cui dovrebbe far saltare il banco. È una speranza della sinistra. Ma io non credo... se fossi di sinistra non lo spererei neanche, perché credo che la sinistra non sia al momento attrezzata per affrontare una sfida elettorale. E questo potrebbe essere la ragione per cui la Meloni fa saltare il banco. Se lei fa saltare il banco, cosa può ottenere? Nella migliore delle ipotesi di essere rieletta a Palazzo Chigi. Perché dovrebbe far saltare il banco, ha tre anni di prospettiva di governo. Qual è il suo gioco politico?", ha concluso.

