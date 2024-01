Niente mancia alla cameriera: la figuraccia fa il giro del mondo

21 gennaio 2024 a

Uno strano episodio che si è consumato all'interno di un ristorante, sta facendo parecchio discutere i social. Una donna va a pranzo fuori e dopo aver finito di consumare il pasto decide di non lasciare la mancia alla cameriera. La ragazza, sorpresa, non chiede altro. Ma ad un tratto la cliente le dice queste parole: "Non ti darò la mancia", ha detto, "Ti darò un consiglio di vita. Ecco il mio biglietto da visita: torna a studiare". La cameriera ringrazia, come racconta Leggo, ma rifiuta l'offerta: "Non c'è bisogno di essere sulla difensiva, sono le due del pomeriggio, quindi so che non sei a lezione", tuona la cliente.

A questo punto la cameriera si sfoga: "Certo, non sono a studiare perché sono al lavoro, abbiamo degli orari per le lezioni - non che siano propriamente affari suoi, comunque. In ogni caso - continua - qui abbiamo finito, quindi grazie per il suo biglietto da visita. Mi faccia sapere se le dovesse servire il servizio catering per un evento, in futuro, così posso parlarne con i manager. Intanto, buona giornata". La cliente sostiene però di essere la responsabile delle iscrizioni di un ateneo del Connecticut. Poi la cameriera le fa notare di essere già laureata. La ragazza infatti sta frequentando un corso di specializzazione. E così dopo aver raccontato la vicenda sui social gli utenti si sono schierati dalla parte della cameriera sostenendola nel lavoro che le serve a pagare l'affitto. E c'è chi punta il dito contro la cliente del ristorante: "Se non hai soldi per la mancia, stai a casa".