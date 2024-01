Kate Middleton, "cancellati tutti gli impegni": il dettaglio che fa tremare la Corona

21 gennaio 2024 a

Giallo nel giallo. L'operazione di Kate Middleton e le condizioni di salute di Re Carlo non convincono la stampa americana. La domanda che si pongono oltreoceano dove vivono proprio Harry e Meghan è una sola: "Se l'intervento di Kate era programmato, perché sono stati cancellati tutti gli impegni?". Una domanda logica a cui per ora non vengono trovate risposte. Le certezze sono poche. Kate Middleton, 42 anni, è stata sottoposto a un intervento chirurgico all'addome. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di isterectomia, diverticolite e altre ipotesi sono sul campo.

Sia nel caso di Kate che in quello di Re Carlo (sarà operato alla prostata la prossima settimana) la Corona si è affrettata a dire che "non si tratta di tumore". Ma di fatto i sospetti ci sono, soprattutto, come detto, tra la stampa americana. Il massimo riserbo sulle condizioni di Kate di fatto desta preoccupazione tra i sudditi e l'intervento a cui si dovrà sottoporre il sovrano aumenta la tensione in Gran Bretagna.

In tutto questo c'è anche la vicenda di Harry che avrebbe appreso dai giornali dell'intervento della cognata ma soprattutto delle condizioni precarie di salute del padre. Un gesto che ha messo da parte il principe sempre più lontano dalla Royal Family. Harry non ha parlato in questi giorni e non ha fatto alcun riferimento ai problemi di salute di Kate e di Re Carlo. Bisognerà attendere forse qualche giorno per capire come stanno davvero le cose. Ma i dubbi su questa vicenda restano e sono enormi...